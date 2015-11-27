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خصم 75% من تكلفة جلسات العلاج الطبيعى لطلاب جامعة بنى سويف

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خصم 75% من تكلفة جلسات العلاج الطبيعى لطلاب جامعة بنى سويف خصم 75% من تكلفة جلسات العلاج الطبيعى لطلاب جامعة بنى سويف
اعلنت جامعة بنى سويف، موافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على المبادرة التي تقدمت بها كلية العلاج الطبعي بالجامعة بشأن خصم 75% من تكلفة جلسات العلاج الطبعي لطلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك خصم 50% من تكلفة الجلسات لجميع طلاب الجامعة .

واشار البيان الى اهتمام رئيس الجامعة بضرورة استمرار الجامعة وجميع قطاعاتها خاصة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديم الخدمات للمجتمع والبيئة المحيطة وأسرة الجامعة والطلبة والطالبات للتخفيف عن كاهلهم وكاهل أولياء أمورهم وتيسيرًا عليهم لمواصلة دراستهم ورحلتهم التعليمية في سهولة ويسر ومساهمة الجامعة وكلياتها ووحداتها خاصة قطاع الخدمة الصحية والطبية بتقديم كل ماهو متاح في هذا المجال.

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مصر 365