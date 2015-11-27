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إنشاء معهد لتكنولوجيا المياه والبترول بجامعة بنى سويف

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إنشاء معهد لتكنولوجيا المياه والبترول بجامعة بنى سويف إنشاء معهد لتكنولوجيا المياه والبترول بجامعة بنى سويف
أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف عن إنشاء معهد تكنولوجيا المياه والبترول بالجامعة يتبع كلية العلوم، وذلك كأول معهد متخصص من نوعه فى الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الهدف من إنشائه المساهمة فى خدمة البيئة وحمايتها والحفاظ على الصحة العامة من استخدام مياه نقية وتوفير المقومات اللازمة لإنشاء المعهد من موارد بشرية مكونة من صفوة من أعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم والهندسة والزراعة ممن لديهم خبرات فى هذه المجالات، وأيضًا من البنية التحتية من منشآت وغيرها وسيقدم هذا المعهد برامج متميزة للمياه والبترول.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان إعلامى اليوم الجمعة على أهمية إنشاء مثل هذه المعاهد فهو هدف من أهداف الأمن القومى المصرى باستخدام البحث العلمى والتكنولوجيا للحفاظ على موارد المياه وحسن استغلالها.

وأضاف البيان، أن إنشاء هذا المعهد يأتى إنشاؤه بجامعة بنى سويف كمؤسسة علمية بحثية بهدف تطوير وتحسين تكنولوجيا إدارة مصادر المياه والطاقة الخضراء لتلبية احتياجات الصناعة والمجتمع خاصة، وأشار البنك الدولى فى تقريره إلى دخول فى قائمة الدول التى تعانى من فقر وندرة المياه ونصيب الفرد من المياه أصبح أقل من المستوى الأدنى لاحتياجات الفرد طبقا لمنظمة الصحة العالمية وتكنولوجيا إدارة موارد المياه، وذلك لإعادة استخدامها للحفاظ على موارد المياه فى مصر.

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مصر 365

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