مصرع عاطل وإصابة شقيقه فى مشاجرة مع 5 أشقاء بسبب خلافات متداولة بالقضاء

لقى عاطل مصرعه، وأصيب شقيقه فى مشاجرة فى بنها بين 5 أشقاء وآخر، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين متداولة بالقضاء، بسبب إشاعة أن الثانى من الطرف الأول يرتبط بعلاقة آثمة مع زوجة السادس من الطرف الثانى.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز بنها، مفاده أنه ورد بلاغ لمركز بنها من مستشفى بنها الجامعى بوصول كل من "إسلام .م.ع" وشهرته "إسلام قطة" 29 سنة عاطل ومقيم – كفر الجزار – دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى خرطوش بالجانب الأيمن من الصدر والقدمين، و"عمرو. م.ع" 24سنة عامل ومقيم ذات الناحية مصاب برش خرطوش بالفخذ والساق اليسرى والوجه.

وانتقل الرائد أسامة ندا رئيس مباحث المركز، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المتوفى والمصاب وكل من "رامى.ف.م" 33 سنة عاطل ومقيم كفر الجزار – دائرة المركز، و"إسلام .ف.م" 24 سنة عامل ومقيم ذات الناحية، و"محمد.ف.م "وشهرته "تامر" 28 سنة عامل بمطعم ومقيم ذات الناحية، و"وائل.ف.م" 22 سنة موظف بمستشفى بنها الجامعى ومقيم ذات الناحية، و"عمرو.ف" 20 سنة موظف ومقيم ذات الناحية، و"فتحى.ع.ا" 38 سنة موظف ومقيم ذات العنوان "زوج شقيقة الطرف الثانى"، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين متداولة بالقضاء بسبب إشاعة أن الثانى من الطرف الأول يرتبط بعلاقة آثمة مع زوجة السادس من الطرف الثانى.

وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية صوب الطرف الأول تسببت فى وفاة الأول وإصابة الثانى، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المتهم "إسلام فريد م" هو مطلق العيار النارى ومحدث إصابة المتوفى والمصاب الثانى، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29259 جنح مركز بنها لسنة 2015.