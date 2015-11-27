"الكسكسى بالخضار" يقوى المناعة ويبنى العضلات.. اعرفى الطريقة

تتميز كل بلد من بلاد العالم العربى بأطعمة معينة تشتهر بها ومن هذه الأطباق "الكسكسى" الذى تشتهر به المملكة العربية المغربية، وهو أحد أشهى الأطعمة بالمغرب والذى انتشر منها على دول أخرى وأضافت كل دولة لمساتها على هذه الأكلة.

"الكسكسى” الذى يصنع من الدقيق أو القمح المميز والذى يتحول لحبات صغيرة، ويمكن تناوله بعدة أشكال، منها "الحلو أو الحادق"، وذلك حسب الرغبة الشخص.

الكسكسى المغربى الأصل يمكن تناوله باللحم أو السمك أو الدجاج والخضراوات، ويعشقه الكثيرون بالسكر كنوع من أنوع الحلوى، وهذا الطبق يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة، وهذا ما أكدته الدكتور علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن المحتويات الأساسية لطبق الكسكسى الحادق هى دقيق الكسسكى وبصل، وفلفل أحمر، صلصة طماطم، ثوم مفروم، زيت، كوسة، جزر، بطاطس، ونوع البروتين "اللحم الأحمر أو الدجاج المسلوق أو السمك"، وحمص مسلوق، كل الخضراوات تكون مسلوقة، وينصح بتجنب وضع السمن على الكسكسى الحادق وصناعته كالأرز المسلوق.

تنصح أخصائية التغذية العلاجية بضرورة تجنب تناول الكسكسى الحلو، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من السكريات والدهون فيتسبب فى إصابتك بالكولسترول والسكر.

كما أكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الكسكسى بالخضراوات والبروتين له العديد من الفوائد الهامة على الصحة العامة، ومنها:

>1- تنظيم ضغط الدم.

>2- تنظيم نبضات القلب.

>3- تقوية الجهاز المناعى للجسم.

>4- تقوية الجهاز الهضمى ويحد من الإصابة بالعسر الهضمى.

>5- بناء عضلات الجسم.

>6- يحد من الإصابة بالإمساك لأنه غنى بالألياف.