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فرنسا تعلن للمرة الأولى مشاركة قوات الأسد في محاربة داعش

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فرنسا تعلن للمرة الأولى مشاركة قوات الأسد في محاربة داعش فرنسا تعلن للمرة الأولى مشاركة قوات الأسد في محاربة داعش

لوران فابيوس

طرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الجمعة، إمكانية مشاركة قوات من النظام السوري في مكافحة تنظيم داعش، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي تصدر من باريس المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال فابيوس لإذاعة “آر تي أل” إنه من أجل مكافحة تنظيم داعش “هناك سلسلتين من الإجراءات: عمليات القصف، والقوات البرية التي لا يمكن أن تكون قواتنا، بل ينبغي أن تكون قوات الجيش السوري الحر، وقوات عربية سنية، ولم لا؟ قوات للنظام”.

وتلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول فرنسي عن مشاركة قوات من الجيش السوري، الذي تتهمه باريس بقتل المدنيين وتطالب بتنحي الأسد.

وتأتي تصريحات فابيوس غداة لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن، والفرنسي فرانسوا هولاند في موسكو، اتفقا خلاله على تنسيق الجهود العسكرية في مكافحة داعش في سوريا.

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