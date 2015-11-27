أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم "الاحتكار والاستغلال والغش.. حرمها الإسلام"

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر أن تكون خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الاحتكار والاستغلال والغش أمور قاتلة حرمها الإسلام".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن موضوع الخطبة يتناول الحث على الكسب الحلال، وحرمة الاحتكار والتلاعب بأقوات المواطنين، وحرمة الاستغلال والغش ومدى خطورة هذه الأمور على الفرد والمجتمع، مع ضرورة التكاتف للقضاء عليها وخاصة فى الأزمات والشدائد.

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