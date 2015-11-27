أخبار عاجلة

روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
ده كلام - لعبة " الفوازير " بين سعد الصغير وسالي شاهين والعقاب بـ " المشبك " -
أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفاة طبيب بالإسماعيلية داخل المستشفى الجامعى

Google+ Print
وفاة طبيب بالإسماعيلية داخل المستشفى الجامعى وفاة طبيب بالإسماعيلية داخل المستشفى الجامعى
أعلن مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية الجامعى وفاة الدكتور عفيفى حسن عفيفى الذى أصيب بأزمة قلبية داخل مباحث قسم أول.

وقالت الدكتورة ريم أحمد زوجة الطبيب المتوفى فى تصريحات صحفية أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة عليه اليوم بعد استلام جثته من مستشفى الإسماعيلية الجامعى.

واتهمت ريم أحمد الملازم أول محمد إبراهيم بالتسبب فى إصابة زوجها بالأزمة القلبية نتيجة سؤء معاملته للطبيب.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل ضابط الشرطة عقب استجوابه فى البلاغ المقدم من زوجة الطبيب المتوفى وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.

وكان المريض تم القبض عليه فور وصول بلاغ تليفونى إلى معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية يفيد بتواجد بعض من الأشخاص يقومون ببيع وترويج الأقراص المخدرة أمام صيدلية الدكتورة "ريم يوسف" بالمحطة الجديدة وأنهم يحتفظو بها داخل سيارة فيرنا سماوى اللون تحمل ارقام (113257) ملاكى الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقل الضابط والقوة المرافقة له على مكان البلاغ وفور فوصولهم شاهدوا 3 أشخاص أمام الصيدلية فر منهم اثنان هاربين وتوجه الثالث إلى داخل الصيدلية، وبدخول الضابط للصيدلية لسؤال الثالث عن الشخصين المتواجدين برفقته أفاد بأنه لا يعرفهم، وبسؤاله عن شخصيته تبين أنه يدعى "عفيفى حسن عفيفى محمد"، 48 سنة، طبيب بيطرى، مقيم الشيخ زايد، وأن الصيدلية ملك زوجته "ريم أحمد محمد يوسف"، 30 سنة، طبيبة مقيمة بالشيخ زايد.

وبسؤاله عن السيارة المتواجدة أمام الصيدلية أكد أنها ملك زوجته فطلب الضابط منه إحضار أوراقها وتم اصطحابه إلى قسم أول، وفور وصوله القسم حضرت زوجته الطبيبة بأوراق ملكية السيارة وحال تواجدهما بالقسم سقط الطبيب مغشيا عليه، وأفادت زوجته أنه يعانى من أمراض القلب وسبق وتم تركيب دعامات له بالقلب، وتم الاتصال بالإسعاف ونقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإنقاذه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365