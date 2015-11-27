فابيوس يطرح امكانية مشاركة قوات النظام السورى فى مكافحة تنظيم داعش

تحدث وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس للمرة الاولى الجمعة عن امكانية مشاركة قوات النظام السورى فى مكافحة تنظيم داعش.

وقال فابيوس متحدثا لاذاعة ار تى ال انه من اجل مكافحة تنظيم داعش "هناك سلسلتين من الاجراءات: عمليات القصف .. والقوات البرية التى لا يمكن ان تكون قواتنا، بل ينبغى ان تكون قوات الجيش السورى الحر (معارض) وقوات عربية سنية، ولم لا؟ قوات للنظام".

>