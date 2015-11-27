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نجاح أول عملية زراعة «رحم» من أم لابنتها

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نجاح أول عملية زراعة «رحم» من أم لابنتها نجاح أول عملية زراعة «رحم» من أم لابنتها

حامل – أرشيفية

أعلن أطباء في الصين، اليوم الجمعة، نجاح أول عملية لزراعة الرحم لشابة عمرها 22 عامًا، حيث تم نقل الرحم من أم تبلغ من العمر 43 عامًا، لزراعته في جسم ابنتها.
> واستمرت العملية 14 ساعة، وشارك فيها فريق طبي مكون من 38 جراحًا وجرت الاستعدادات لها على مدى عامين.

وأكد الأطباء أن العملية تمت بنجاح وحالة الأم والابنة مطمئنة، حيث يتعافيان بشكل جيد.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فإن الابنة التي يبلغ عمرها 22 عامًا، كانت غير قادرة على إنجاب الأطفال بعد الزواج، بسبب عدم وجود رحم ومهبل لديها منذ ولادتها.

وقررت أمها البالغة من العمر 43 عامًا تقديم رحمها لابنتها، بعدما أكد الأطباء أن زراعة الرحم الطريقة الوحيدة لتحقيق رغبة ابنتها في الإنجاب.

وقال الأطباء إنهم قاموا باستخدام روبوت آلي للمساعدة في اقتطاع الرحم من الأم، قبل أن يقوموا بزرعه لدى الابنة الشابة.

ويعتبر نجاح هذه العملية إنجازا طبيا يفتح باب الأمل لتحقيق حلم الأمومة لمن لديهن عيب خلقي، تسبب في عدم وجود رحم أو مهبل لديهن، أو المريضات اللاتي اضطررن لاستئصال رحمهن لأى سبب طبي.

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