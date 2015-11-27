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لص جمع بين الغباء وسوء الحظ.. ماذا حدث له بدبي؟

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لص جمع بين الغباء وسوء الحظ.. ماذا حدث له بدبي؟ لص جمع بين الغباء وسوء الحظ.. ماذا حدث له بدبي؟

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي أمس الخميس، حكماً بالحبس لمدة 6 اشهر بحق" ك.ب.ش" اسيوي، 22 عاماً، لإدانته بجريمة سرقة فاشلة باستخدام رذاذ الفلفل.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن السارق باغت الضحية أثناء سيره في الشارع ورش رذاذ الفلفل الأحمر على عينيه، لكن النظارة الطبية التي كان يرتديها الضحية منعت المادة الحارقة من الوصول إلى العينين.

وأضافت النيابة العامة، بحسب موقع 24 الإخباري، أن "السارق حول نزع حقيبة الضحية التي كانت تحتوي على 10 آلاف و390 درهماً، لكنه فوجئ بأن الضحية لازال قادراً على مشاهدته ومقاومته فقرر الهرب".

وتابعت النيابة أن "السارق اصطدم بسيارة أثناء هربه ما مكن الضحية من القبض عليه حتى حضرت الشرطة وقادته إلى التوقيف".

 

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