«أديل» تبدأ جولة حفلات موسيقية 15 أسبوعًا في أوروبا

حقق ألبوم الفنانة البريطانية أديل، الـ (25) مبيعات قياسية في أول أسبوع من إصداره، وأعلنت أنها ستبدأ جولة حفلات موسيقية تستمر 15 أسبوعا في أوروبا، ستنطلق في فبراير 2016.

> وقالت “أديل” عبر موقعها الرسمي إن الجولة ستنطلق يوم 29 فبراير في ساحة (إس.إس.ئي) في بلفاست، وتنتهي يوم 13 يونيو في سبورت باليز بمدينة أنتويرب البلجيكية.

وتحيي “أديل” عدة حفلات أخرى في بريطانيا وأيرلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا وسويسرا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.

وحطمت أديل مبيعات الألبومات في أسبوع واحد، خلال أربعة أيام بألبومها الجديد (25)، الذي بيعت منه 2.43 مليون نسخة منذ صدوره قبل أسبوع.