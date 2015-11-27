بالصور..20 جزار يتنافسون على خفض كيلو اللحمة 10 جنيهات ببنى سويف

أطلق نحو 20 جزار وعدد من أصحاب محلات الجزارة بمدينة الفشن جنوب بني سويف، مبادرة جديدة تشمل بيع كيلو اللحم بسعر 60 جنيها بدلا من 75 جنيها، فيما أعلن أحمد س "جزار" تخفيض سعر كيلو اللحوم إلي 50 جنيهاً مضافاً إليه 3 كيلو من الطماطم والبطاطس والأرز.

وشهدت شوارع مدينة الفشن مهرجاناً لعرض المواشي قبل ذبحها وسط تجمع للمواطنين لمشاهدة تنافس الجزارين في تخفيض أسعار اللحوم، وطالب أصحاب المبادرة زملائهم فى قرى مركز الفشن بالانضمام إليهم وتخفيض أسعار اللحوم.

تأتى هذه المبادرة بعد تنفيذ محافظة بنى سويف تعليمات من المحافظ المستشار محمد سليم لإرسال سيارات "ثلاجات متنقلة" تجوب القري لتوزيع اللحوم المدعمة بسعر 22 جنيها بدعم 10 جنيهات من المحافظة، بالإضافة إلى مساهمات القوات المسلحة من خلال طرحها كميات من اللحوم فى القرى الأكثر احتياجاً وكذلك منافذها الجديدة بالمدن لبيع اللحوم المدعمة.