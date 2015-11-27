ضبط 894 مخالفة فى حملة مرورية بالفيوم

قاد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن بإشراف القيادات الأمنية استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 سيارة بدون رخصة تسيير و23 سيارة بدون رخصة قيادة و27 حالة انتظار خاطئ وحالتين سير عكس اتجاه و8 سيارات متروكة و6 سيارات بدون لوحات و3 سيارات تفرض أجرة زيادة و23 حالة سرعة رادار و8 حالات تحليل مخدرات سلبى وحالتين تحليل مخدرات إيجابى.

كما تم ضبط دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و26 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و45 دراجة بخارية بدون لوحات و9 دراجات متروكة و105حالات سحب تراخيص و308 حالات تصالح فورى و260 مخالفة متنوعة، وبلغ إجمالى المخالفات 894 مخالفة

وفى مجال المرافق تم ضبط 68 حالة إشغالات متنوعة وتم تنفيذ 34 حالة إزالة متنوعة وتنفيذ 62 حالة تجنيب وتنظيم وغلق 5 مقاهى وتنفيذ 11 حالة فصل تيار كهربائى مخالف.