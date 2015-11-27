فوائد الجوافة أهمها تنظيف الأمعاء ومقاومة نزلات البرد

فوائد الجوافة تلك الفاكهة اللذيدة كثيرة، فهى تعتبر أبرز مقويات المناعة الطبيعية، والتى تساعد على تعزيز وظائف الجسم لأنها تحتوى على كم هائل من الفيتامينات والعناصر. فوائد الجوافة كثيرة لاحتوائها على الفيتامينات

>الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى بقصر العينى أوضح أن الجوافة تحتوى على كم هائل من الفيتامينات كفيتامين سى وج وأ وكلها مهمة لمناعة الجسم وزيادة الانتباه والنشاط. فوائد الجوافة

>كما تحتوى الجوافة على الحديد والكالسيوم، فالكميات القليلة منها يحافظ على الوزن رشيقًا، كما أنها أفضل طارد لنزلات البرد والإنفلونزا، كما يمكن تناولها عند الإصابة بالنزلة المعدية لأنها منظفة للأمعاء، كما تمد الجسم بالطاقة، ومن فوائد الجوافة تقليلها لخطر تشقق الجلد وكرمشته بفعل عوامل أكسدة الخلايا، كما أنها سبب فى نضارة البشرة.

شبكةعيونالإخبارية

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