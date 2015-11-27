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الربان ولاء حافظ ينشط السياحة بأطول غطسة من دهب لشرم الشيخ اليوم

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الربان ولاء حافظ ينشط السياحة بأطول غطسة من دهب لشرم الشيخ اليوم الربان ولاء حافظ ينشط السياحة بأطول غطسة من دهب لشرم الشيخ اليوم
يستعد الربان المصرى ولاء حافظ للقيام بغطسة من مدينة دهب إلى مدينة شرم الشيخ، لمسافة 100 كم تحت الماء فى أقل من 24 ساعة، اليوم الجمعة وغدا السبت.

تبدأ مراسم بداية الغطسة بقيام المطرب سامح يسرى بالغناء أغنية وطنية جديدة من تحت الماء، داخل قفص مجهز ويرتفع تدريجياً إلى سطح الماء.

وقال ولاء حافظ إن هذه رسائل لكل دول العالم، بأن آمنة وجميلة جداً، وتجذب ملايين السائحين من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن هذه الفعاليات والبطولات تساهم فى دعم وتنشيط السياحة.

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مصر 365

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