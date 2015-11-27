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مصدر بـ"التعليم": الوزارة انتهت من تعيينات الـ 30 ألف وظيفة

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مصدر بـ"التعليم": الوزارة انتهت من تعيينات الـ 30 ألف وظيفة مصدر بـ"التعليم": الوزارة انتهت من تعيينات الـ 30 ألف وظيفة
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة انتهت من تعيين الأعداد المتبقية من مسابقة الـ" 30 ألف وظيفة، مشيرا إلى أنه تم إرسال الأسماء إلى المديريات التعليمية لمراجعتها، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وإصدار قرار وزارى بها.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه تم دراسة التظلمات الخاصة بالمعلمين والمؤهلات التى قررت الوزارة مراجعتها، والتى وصلت قرابة 1000 متقدم منها اخصائى معلم فصل وتطوير تكنولوجى وحاسب آلى وبعض التخصصات الأخرى.

وكان الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق أصد قرارا وزاريا بتعيين 24 ألف و775 معلما فى أغسطس الماضى، إضافة إلى تعيين قرابة الـ" 300 معلم فى قطاع التعليم الفنى.

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مصر 365