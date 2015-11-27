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بروتوكول بين "الإسكان" و"التعليم العالى" لإعداد خطط تطوير248 منطقة عشوائية

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بروتوكول بين "الإسكان" و"التعليم العالى" لإعداد خطط تطوير248 منطقة عشوائية بروتوكول بين "الإسكان" و"التعليم العالى" لإعداد خطط تطوير248 منطقة عشوائية
أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الإسكان ووزارتى التعليم العالى، وذلك لإلزام الجامعات بإعداد خطط وبرامج لتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات.

وأضاف اللواء محمد ناصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم تطوير 248 منطقة عشوائية خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تطوير منطقة السماكين بسوهاج، والمرحلة الثانية من عشش السودان وعدد من المناطق فى مختلف المحافظات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد إستعرض مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء خطة تطوير المناطق العشوائية، والمناطق غير الآمنة، التى تضمنها برنامج المقرر تقديمه لمجلس النواب الجديد.

وأكد الرئيس على أهمية مشروعات تطوير العشوائيات، للحفاظ على الوجه الحضارى لمصر، بالإضافة إلى العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكناً آمناً وكريماً للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.
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