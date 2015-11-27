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فرنسا تحيى اليوم ذكرى ضحايا هجمات باريس بمراسم ضخمة وخطاب لهولاند

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فرنسا تحيى اليوم ذكرى ضحايا هجمات باريس بمراسم ضخمة وخطاب لهولاند فرنسا تحيى اليوم ذكرى ضحايا هجمات باريس بمراسم ضخمة وخطاب لهولاند
تقيم فرنسا اليوم مراسم مهيبة لاحياء ذكرى ضحايا هجمات باريس يوم 27 نوفمبر بعد أسبوعين تقريبا من الهجمات الدامية، حسبما أعلن من قبل مكتب الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند.

وكان نحو 129 شخصا قد قتلوا وأصيب 352 آخرين فى الهجمات التى وقعت فى 13 نوفمبر على مقاهى وحانات ومطاعم واستاد لكرة القدم وقاعة موسيقية ونفذتها عناصر تنظيم داعش.

وقال قصر الاليزية فى بيان مؤخرا "ستوجه تحية وطنية لضحايا هجمات 13 نوفمبر فى ساحة فندق "ناسيونال دى إنفاليد" اليوم الجمعة الساعة العاشرة والنصف صباحا.

جدير بالذكر أن مقر إقامة المراسم هو متحف عسكرى ومجمع لقدامى المحاربين.

وذكرت "يوروب 1" من قبل أنه تم اتخاذ قرار بعدم إقامة مراسم تكريم الضحايا فى وقت مبكر لإتاحة الفرصة للمصابين للتماثل للشفاء، والسماح لأسر الضحايا بإقامة الجنازات وقضاء فترة من الحداد. ومن المتوقع أن يحمل الحرس الوطنى صورة لكل من الضحايا وأن يلقى هولاند خطابا.

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مصر 365

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