نائب كوم أمبو: 7 مدارس بكوم أمبو ستدرج فى خطة الإحلال والتجديد

أعلن النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كوم أمبو أن 7 مدارس بكوم أمبو من المقرر أن تدخل خطة الإحلال والتجديد، لافتا إلى أنه عقب الاجتماع الأخير مع محافظ أسوان مصطفى يسرى وعرض ملف المدارس المغلقة، وقام المحافظ على الفور بالتواصل مع مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسوان وأفاده أن ثلاثة مدارس بمركز كوم أمبو سيجرى لها إحلال جزئى وهى مدارس الشهيد محمود سليمان بالعدوة ومدرسة عثمان بن عفان بكوم أمبو والمدرسة الفكرية بالكاجوج.

وأضاف، أنه بخصوص مدرسة الإمام مالك بالشبيكة فقد دخلت خطة الإحلال الكلى ومدرسة إسماعيل أحمد محمود بفطيرة بانتظار لجنة للدخول فى الإحلال الكلى لها، ومدرسة فارس المسائية تنتظر لجنة للدخول فى الإحلال الكلى لها، ومدرسة السيدة زينب بالعدوة "مدرجة فى الخطة الجديدة" للإحلال الكلى.