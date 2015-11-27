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نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

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نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم أحد الأعراض المرضية المزعجة، فالكثير منا معرض لارتفاع ضغط الدم نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، أو حتى نتيجة التوتر النفسى والضغط العصبى أو لأسباب تتعلق بالوراثة.

ارتفاع ضغط الدم ومشكلاته


>وارتفاع ضغط الدم حسب توضيح الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بقصر العيني، يمكن تفادى مضاعفاته والسيطرة على نسبه من خلال الكثير من النصائح الغذائية والحياتية، فارتفاع الضغط قد يصبح سببًا فى مضاعفات خطيرة كالجلطات والصداع.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم


>- توقف عن تناول الأطعمة المملحة، كالمخللات بأنواعها
>- عدم الإفراط فى وضع الملح على طعامك، واعتد الطعام غير المالح تدريجيًا حتى تحبه
>- إذا كنت مدخنًا فتوقف عن التدخين فورًا
>-اشرب كميات كبيرة من المياه فهى الطريقة المثلى الطبيعية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم
>-اهتم بتعديل وزن جسمك، بالتخلص من الزيادة واتباع ريجيم صحى
>-تجنب الضغط العصبى بأنواعه واهتم بالهدوء والصفاء الذهنى.

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