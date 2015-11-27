جمارك مطار الغردقة تضبط هواتف محمولة وأنبولات تنشيط مع قادمين من تركيا

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة مع راكب مصرى قادم من تركيا.

كان محمود فتحى مأمور جمرك مطار الغردقة الدولى، قد اشتبه فى راكب مصرى الجنسية، فقام بتفتيش حقائبه بعد ظهور علامات الشك والريبة عليه، وعثر بداخل حقائبه علي كمية كبيرة من الهواتف المحمولة.

كما أحبطت أيضا جمارك المطار، كمية كبيرة من أنبولات تنشيط عضلات الجسم مع راكب روسى قادم من تركيا أيضا، حيث اشتبه كلا من مؤمن جلال وأحمد خليل مأمورى جمارك مطار الغردقة، فى الراكب وتم تفتيش الحقائب التى معه وأسفر التفتيش عن العثور على 1300 أنبول فى حضور نبيل شهاب مدير أمن الجمارك.

تم العرض على سلطان صالح مدير الجمرك، وأيمن عسقلانى مدير عام جمارك الغردقة، الذى أمر بتحرير محضر ضبط ضد الراكبين وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.



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