نجمات فيلم The Hunger Games يبهرن الجمهور بفساتين ساحرة

انطلقت الجولة الترويجية للجزء الأخير من فيلم The Hunger Games في شهر أكتوبر واستمرت حتى الآن. ومنذ ذلك الحين، جال نجومه مدن العالم لافتتاح الفيلم متألقين بأجمل الإطلالات و أكثرها أناقة. وقد كانت اختيارات النجمات في هذا الفيلم رائعة على السجادة الحمراء، فأردنا أن نستعرضها معك في السطور الآتية.

كانت جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بطلة هذا الفيلم متألقة بفساتين جذابة أثناء الترويج له. وقد كانت اختياراتها موفقة في أغلب الأحيان بتصميمات بسيطة وعصرية؛ ففي برلين، اختارت لورانس فستاناً حريرياً ذا لون بنفسجيّ أنيق، بأكمام طويلة وتصميم جذاب. وفي لوس أنجلوس، تألقت بفستان أبيض ذي تصميم بسيط و ناعم؛ أما في نيويورك، فكانت إطلالتها أكثر جرأة بتصميم أسود رائع. وقد حملت جميع إطلالات لورانس توقيع الدار الفرنسية ديور Dior باعتبار النجمة وجهاً من وجوه الدار الإعلانية.

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من جهة أخرى، كانت جوليان مور Julianne Moore متألقة ـ كعادتها ـ في حفلات افتتاح هذا الفيلم، فجذبتنا بإطلالة أنيقة، عمادها فستان أسود من جايسون وو Jason Wu، في برلين. و أعجبنا بإطلالتها الراقية بتصميم شانيل Chanel، في نيويورك. وقد كانت إليزابيث بانكس Elizabeth Banks خير منافسة لها في هذه الجولة، إذ اختارت تصميمات أنيقة من مصمّمين عرب، مثل إيلي صعب، و المصممة السعودية الشابة رزان العزوني، فكانت متألقة كعادتها .

شاهدنا العديد من الإطلالات الجذابة من نجمات فيلم The Hunger Games ، فجمعنا لك أجملها، بالصور أعلاه، فشاهديها، واختاري الأجمل برأيك.

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