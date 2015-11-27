"نمر سعادة" ومجموعة غير اعتيادية للرجل العصري!

المصائب والمصاعب والدمار لا تقوض ارادة العيش، ولا تحد من تقديرنا للجمال والابداع والسعادة. والتحديات لا نواجهها الا بالرقي، من خلال عملنا الشاق وعروضنا المميزة، هذا ما يؤمن به مصمم الأزياء اللبناني "نمر سعادة".

الفرو والمخمل يطغيان على تصاميم المعاطف الرجالية لهذا الموسم

حيث استلهمت التشكيلة الرجالية فكرتها من الحياة نفسها، ومن الأحداث التي تدور حولنا، لتقدم النقيض التام لما نشاهده ونتابعه، ولتبرهن على أن مدينة بيروت، العاصمة الدائمة للأناقة، لن تفقد ابدا جماليتها النابضة بالحياة ولا جاذبيتها الفاتنة، ولتبرهن أيضا على ان جذور عمل المبدعين ما هي الا امتداد لسلسلة عروض رائعة للموضة، في قمة اناقتها.

ولترجمة هذه الفكرة، ركز المصمم في المجموعة على الألوان الداكنة (كالاسود، الرمادي، الازرق الغامق، الرمادي الفاتح) كما استخدم أفضل أنواع الأقمشة، من الصوف، الى الكشمير، والفانيلي، والحرير، والصوف الاسترالي، والصوف الخشن (تويد). وبهذا كان لكل بدلة حرفتها المميزة، واللمسات الاخيرة الخاصة بها. مجموعة عصرية ابداعية شائعة، بروح متوسطية وأسلوب يجمع بين الشرق والغرب.

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