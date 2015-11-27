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إيلي صعب يفتتح متجراً جديداً في باريس

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إيلي صعب يفتتح متجراً جديداً في باريس إيلي صعب يفتتح متجراً جديداً في باريس

الخميس 26-11-2015 19:26

بعد افتتاحه بوتيكاً خاصاً به وصالوناً للخياطة الراقية في الشانزيليزيه Rond Point des Champs Elysées في باريس عام ٢٠٠٧، وبوتيكاً آخر في شارع جورج الخامس الصيف الماضي، يفتتح المصمّم إيلي صعب اليوم في العاصمة الفرنسية، ركناً خاصاً بأزيائه الجاهزة في متجر Printemps Haussman التاريخي.
ركن إيلي صعب في المتجر الشهير، والواقع في الطابق الثاني، يتميّز بديكور عام مستوحى من البوتيك الخاص الواقع في شارع جورج الخامس، من حيث الأثاث الفاخر والتفاصيل الغرافيكية التي كان وضع خطوطها وأشرف على تنفيذها المصمّم إيلي صعب نفسه.
وستكون مجموعة الأزياء الجاهزة ابتداء من مجموعة ال Resort 2016 متوافرة في هذا الركن الجديد، إضافة الى تشكيلة واسعة من الإكسسوارات.

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سيدتي