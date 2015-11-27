المصريين الأحرار: " الخبرة" أهم الصفات المطلوبة فى المعينين بالبرلمان

قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن المعيننين بالبرلمان من قبل رئيس الجمهورية، يجب أن يتوفر فيهم عنصر الخبرة بالعمل البرلمانى، علاوة على حافظ الرئيس على اختيار الفئات التى لم تمثل بالبرلمان.

وأضاف وجيه لـ "اليوم السابع" أنه يجب أن يتوفر فى العناصر المعينة بالبرلمان صفة الخبرة فى المجالات التى يجتاج البرلمان إلى احداث توازن فيها، مشيراً إلى أن فى اختيار العناصر التى لم تمثل جيداً يجب أن ينتظر الرئيس على النتائج النهائية بعد انتهاء المرحلة الثانية ليتضح الفئات الغير ممثلة جيداً.