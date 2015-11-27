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"هجمات باريس" الدامية تكبد فرنسا خسائر مادية بـ2 مليار دولار

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"هجمات باريس" الدامية تكبد فرنسا خسائر مادية بـ2 مليار دولار "هجمات باريس" الدامية تكبد فرنسا خسائر مادية بـ2 مليار دولار
أكدت وزارة الخزانة الفرنسية، أن هجمات باريس كبدت فرنسا خسائر مادية تقدر بنحو 2 مليار دولار، وذلك حسب تصريحات لجريدة " لو فيجارو".

فيما قالت إذاعة " آر تى أل "، إن الجزء الاكبر من الخسائر بسبب تراجع السياحة فى الوقت الذى شهدت باريس هجمات دامية أدت إلى مقتل 130 شخصا .

وبحسب التقارير التى نشرتها "سكاى نيوز"، فإن الخسائر التى تقدر بنحو 0.1% من أجمالى الناتج المحلى لفرنسا والذى يقدر 2.1 تريليون يورو، حيث أن الهجمات التى تعرضت لها باريس فى 12 نوفمبر الجارى تساهم بشكل كبير فى زيادة الضغط على التى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

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مصر 365

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