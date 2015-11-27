اللحمية يجب أن تعالج قبل مرور سنتين لتجنب أضرار بالمخ

كشفت العديد من الأبحاث الطبية أن مشاكل توقف النفس أثناء النوم تسبب عدم التركيز وانخفاض التغذية الصحية، وأيضاً ترفع من خطر الإصابة بالزهايمر.

وخلال المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ أكد الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، على أن اللحمية تعوق وصول الأكسجين إلى المخ وهذا أمر خطير للغاية، حيث إن غذاء المخ وأجهزة الجسم الأخرى هو الاكسجين.

وشدد الدكتور عبد الناصر على ضرورة علاج اللحمية مبكراً لأن عدم وصول الاكسجين إلى خلايا الجسم يعيق النمو ويؤثر على الطول وتسبب التقزم وتوقف نمو جميع أعضاء الجسم.

وتابع استشارى طب الاطفال، أن اللحمية يجب أن تعالج قبل مرور عامين من عمر الطفل لتجنب المضاعفات الخطيرة الناتجة عن وجودها بالأنف، وهذا على غير المعتقد سابقاً، بأن اللحمية يتم استئصالها عن بلوغ 4 سنوات.

وأثبتت دراسة علمية نشرت مؤخراً عبر موقع "Science Daily"، بقيادة الدكتور ديفيد هيلمان، أستاذ فى جامعة ويسترن أستراليا وطبيب النوم فى مستشفى السير تشارلز فى بيرث، أن اضرار توقف التنفس أثناء النوم، تشمل ارتفاع خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع فرص الاصابة بسكتة دماغية.