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"مستقبل وطن": التنسيق فى خلال جولة الإعادة يرتبط بطبيعة الدوائر الانتخابية

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"مستقبل وطن": التنسيق فى خلال جولة الإعادة يرتبط بطبيعة الدوائر الانتخابية "مستقبل وطن": التنسيق فى خلال جولة الإعادة يرتبط بطبيعة الدوائر الانتخابية
قال أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن فكرة التحالفات خلال جولة الإعادة ترتبط بطبيعة كل دائرة ولا يمكن أن ينسق أى عضو فى الحزب خلال جولة الإعادة مع عضو أخر سواء حزبى أو مستقل فى الدوائر التى يسمح الوضع فيها بذلك إلا بعد الرجوع للحزب.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن التنسيق خلال جولة الإعادة يخضع لرؤية المرشح نفسه والحزب، لافتا إلى أن حزبه لا يمكن إتخاذ قرار بالتربيط مع أى من المرشحين إلا بالتشاور مع المرشح نفسه وذلك بسبب طبيعة بعض الدوائر.

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