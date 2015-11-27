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أمريكية مطلوبة فى بيت الطاعة: بعد سنة من الزواج بدأت التناقضات

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أمريكية مطلوبة فى بيت الطاعة: بعد سنة من الزواج بدأت التناقضات أمريكية مطلوبة فى بيت الطاعة: بعد سنة من الزواج بدأت التناقضات
وقفت" جاسكا مايكل"، أمريكية من أصل إفريقى أمام محكمة الأسرة بعابدين تتحدث بلغة عربية ضعيفة، وترد على دعوى طلبها فى بيت الطاعة بعد رفض زوجها تطليقها ولجوئها للقضاء لمساعدتها على الانفصال بعد كرهها الاستمرار معه .

وقالت "جاسيكا"،فى دعواها رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٥ أمام محكمة الأسرة "أعمل منذ أكثر من ٧سنوات فى فى إحدى شركات السياحة كمشرف عام وخلال تلك المدة جمعتنى الصداقة بـ"مصطفى" وبعد فترة رأيت أنه شخص مهذب ومناسب للارتباط وقررنا الزواج".

وأضافت الزوجة صاحبة الـ٣٣عاما:"بعد سنة من الزواج بدأت التناقضات تظهر ولم أتحمل أسلوبه فى التعامل وتضييقه على وإظهارى كمقصرة دائما".

وتابعت:"عندما طلبت الطلاق ظهر بوجهه الحقيقى وعانيت معه أصعب أيام من الإهانة وإجبارى على العيش معه بصورة غير متحضرة"، مشددة: "أريد الطلاق ولن يجبرنى على العيش معه بعد أن ضيع كل ما بيننا".
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