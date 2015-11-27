استشارى أطفال: التغذية العلاجية بالوريد والفم تساهم فى علاج 60% من المبتسرين

تُعتبر التغذية العلاجية أحدث أساليب علاج أمراض الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين الذين يحتاجون للبقاء فى الحضانات أو غرف الرعاية المركزة حيث إن إعطاء المحاليل مثل الجلوكوز من أقدم وسائل تقديم الغذاء للأطفال داخل العناية المركزة أو الحضانات أو المحجوزين فى المستشفيات.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر، أستاذ وأستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بكلية الطب، أن أحدث وسائل التغذية العلاجية تتمثل فى إعطاء الغذاء عن طريق الوريد أو عن طريق الفم بوسيلة تسمى "الرايل"، حيث إن المخ لا يحتاج إلى الجلوكوز فقط لكنه يحتاج إلى الدهون والبروتينات المهمة لنموه.

ووفقًا للمؤتمر الثانى العربى الدولى لطب الأطفال، الذى يعقد حاليًا فى شرم الشيخ، أكد أستاذ طب أطفال، أن التغذية العلاجية عن طريق الوريد والفم تساهم فى علاج 60% من أمراض الأطفال.