قد يؤدى لوفاتها.. ختان الفتاة قد يصيبها بالنزيف والعدوى والعقم

يحتفل العالم باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة والذى تبدأ فعاليته من يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، ويعتبر الختان أحد أكثر مظاهر العنف التى تتعرض لها الفتاة نظرا لحجم الاضرار الصحية التى تقع على الفتاة بسبب الختان والتى قد تصل إلى الوفاة. الختان أحد أشكال العنف ضد المرأة

>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إن مشكلة الختان أحد أكثر أنواع العنف التى تتعرض لها المرأة ونتيجة المورثات الثقافية للبلاد، حيث تقوم ما يقرب من 25 دولة أفريقية بعمل ختان الفتيات مع اختلاف اللغة والدين والنوع. أضرار الختان على صحة الفتاة والصحية

>وتابع د عمرو قائلا "يساهم الختان فى تعرض الفتاة لمشاكل صحية على المدى القريب مثل حدوث نزيف الذى يساهم فى إصابة الفتاة بالأنيميا، وكما قد يصيب الختان الفتاة بالعقم نتيجة انتقال العدوى البكتيريا التى تتعرض لها الفتاة أثناء عملية الختان والتى تتسبب أحيانا وفاة الفتاة. أضرار الختان على الحالة النفسية السيئة

>واستكمل د. عمرو قائلا " يعتقد كثيرون أن عملية ختان المرأة تحافظ على عفة المرأة ذلك غير صحيح، نظرا لأن المخ هو المتحكم الأساسى فى الرغبة الجنسية من خلال إرسال اشارات معتمدة على الحواس الخمس فى تحقيقها، وهذا ما يثبت أن عملية إجراء قطع جزء من جسم المرأة ليس لها علاقة بالرغبة الجنسية بل بالعكس من الممكن أن يتسبب فى اصابتها بالبرود الجنسى بالتالى تتعرض العلاقة الزوجية.

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شبكةعيونالإخبارية

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