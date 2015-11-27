نائب دائرة سيدى جابر: سأنضم للجنة الصحة لما يشهده القطاع من أزمة كبيرة

أعلن الصحفى حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، تمسكه بالانضمام إلى لجنة الصحة بمجلس النواب الجديد، لما لمسه من خلال عمله الصحفى والاجتماعى بوجود أزمة كبيرة فى قطاع الصحة على مستوى المحافظات.

وقال حافظ فى تصريحات خاصة، لو لم أحقق شيئا بلجنة الصحة سأنسحب من المجلس وأعود إلى بيتى الصحفى مرة أخرى، مشيرا إلى أن طلبات الإحاطة الأولى له بالمجلس ستتمثل فى تنظيم خريطة الصحة الموجودة فى المحافظات والمقسمة على الصحة والجامعة والعلاج الحر والشرطة وغيرها، بالشكل الذى لا يتيح لأحد بالمحافظة السيطرة عليها بأكملها ورقابتها.

وأكد حافظ أنه سيقوم برفع طلبات إحاطة أخرى لزيادة ميزانية وزارة الصحة وزيادة الرقابة عليها، قائلا "لن أطالب بمستشفيات جديدة فى محافظات الإسكندرية، لكن سأطالب بتطويرها".

وعلق الصحفى حسنى حافظ، على أداء مستشفيات الأميرى الجامعى والشاطبى، التى تخدم 5 محافظات وهى الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ بالشكل الذى يجعلهما تتدهور مهما كانت درجة الأداء، مطالباً بإنشاء مستشفيات مثلهما فى قلب هذه المدن للسماح بعدد أقل يزور المستشفى وبالتالى تتحسن الخدمات.

وأكد حافظ لقائه بأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات التى تحتاج لحل مشكلات حتى يستطيعون النهوض بالصحة والمستشفيات، والتى تمثلت أهمها فى تغيير الصورة الذهنية التى أصحبت تؤخذ عنهم فى المسلسلات والأفلام وتصورهم بشكل سيئ لهم ولعائلاتهم، بالإضافة إلى زيادة مرتباتهم الضئيلة.