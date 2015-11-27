محللون: المغرب يضع خبرته فى مكافحة الارهاب رهن إشارة حلفائه

>يرى محللون ان الخبرة التى راكمها المغرب فى مجال مكافحة الارهاب وتفكيك الخلايا الارهابية فى ظل التهديدات الارهابية المتنامية فى المنطقة جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون فى طلب هذه الخبرة و الإشادة بها.

و إتصل العاهل البلجيكى الملك فيليب هذا الاسبوع بملك المغرب محمد السادس ليعبر له عن رغبة حكومة بلاده فى "مساعدة وثيقة ومتقدمة فى مجال الأمن والاستخبارات من المملكة المغربية" فى اعقاب الهجمات التى هزت باريس فى 13 من هذا الشهر والتى تورط فيها فرنسيون وبلجيكيون من اصول مغربية.

وقالت مصادر ان مسئولين أمنيين مغاربة قدموا معلومات ساعدت الفرنسيين فى القيام بمداهمات فى ضاحية سان دونى الاسبوع الماضى قتل فيها عبد الحميد أباعود احد أهم المشتبه بهم فى هجمات باريس والتى اعتبرت الاسوأ فى فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.