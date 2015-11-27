بالفيديو.. حسام حسن فى موقف إنسانى مع طارق سليم بحفل الأهلى بالأهرامات

بعد 15 عاما من رحيل التوأم عن الأهلى، حرص حسام وإبراهيم حسن، على التقاط صورة تذكارية مع طارق سليم مدير قطاع الكرة الأسبق للفريق الأحمر، خلال حفل النادى تحت سفح الأهرامات أمس الخميس.

وعرض برنامج "حصاد الأسبوع"، الذى يقدمه الإعلامى مدحت شلبى، على قناة "ten"، فيديو صافح خلاله التوأم طارق سليم بحرارة رغم الخلافات السابقة التى أدت لرحيل حسام وإبراهيم عن الفريق الأحمر.

وفى لقطة إنسانية تبرز أخلاق الكابتن حسام حسن، حرص نجم الأهلى السابق، على الاعتناء بطارق سليم بعد تناوله قطعه حلوى، فى مشهد يبرز الإخلاص والوفاء.

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