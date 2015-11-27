بدء صراع التحالفات فى انتخابات الإعادة بـ3 دوائر ببورسعيد

بدأت الصراعات الخفية للمال السياسى فى انتخابات جولة الإعادة بـ3 دوائر ببورسعيد أكثرها سخونة الزهور والمناخ، الذى يتتوج على عرشها أحمد فرغلى الحصان الأسود لدائرة الزهور والمناخ والمرشح المستقل الحاصل على 19 ألفا و116 صوتا.

وكشف أحد أعضاء حملة أحمد فرغلى الانتخابية أنه لم يسع لمحاولات تهدف للتحالفات أو التربيطات بين أحد من المرشحين، لكنه آثر أن يعتمد على مكانته بين البسطاء وعلاقاته الوطيدة بينهم بعيدا عن أى انتماءات سياسية مفضلا تواصله بين كل المواطنين، بعيدا عن الرشاوى الانتخابية بمالها وما عليها.

أما أحمد سليمان عضو مجلس الشعب السابق الذى حصد 4 آلاف و720 صوتا بدأ يتحرك خلال جولاته بين أهالى المناخ والزهور محاولا جمع أكبر عدد من الأصوات ليحظى بفرصة الإعادة على كرسى البرلمان رغم أن بعض المقربين له أكدوا أنه أبرم تحالفا بين شريف صالح الحاصل على 4 آلاف و907 أصوات فى محاولة للفوز بالمقعدين المخصصين بدائرة الزهور والمناخ.

وتأتى رانيا السادات الإعلامية أصغر المرشحين سنا لتفجر مفاجأة خوضها جولة الإعادة برصيد 4 آلاف و860 صوتا، وأكدت رانيا أنها رفضت تدخل الوسطاء فى محاولات لإعداد صياغة للتحالف بين أحد المرشحين، لكنها رفضت تماما وفضلت خوضت جولة الإعادة بكل ما تملك من نزاهة وشفافية على أن تخوض الجولة أمام الكبار وعلى الشرفاء اختيار من يمثلهم.

أما الدائرة الثانية بالضواحى والجنوب، تخلو تماما من التحالفات، لكن تشهد منافسة شرسة بين مرشحين، أحدهما النائب السابق الحسينى أبو قمر الذى حصل على 5 آلاف و600 صوت، وسليمان وهدان الذى حصد على 6 آلاف و31 صوتا، ليدخلا معا معركة تكسير العظام، والتى تشهدها دائرة الجنوب مسقط رأسهما، خاصة بين الفلاحين المؤيدين للحسينى أبو قمر وبين قبائل العرب بقرى بحر البقر، من العوامرة والقوايطة، كما يقوم وهدان بجولات بدائرة الضواحى لكسب أصوات الوفديين وغيرهم من تجار قطع غيار السيارات.

وتشهد الدائرة الأولى صراعا آخر يتمثل فى العرب والشرق وبورفؤاد، والتى تتسم بالتحديات والتربيطات للإطاحة بمحمود حسين مرشح مستقبل وطن وصاحب الـ4 آلاف و727 صوتا على أن يفوز عماد إسحاق، الذى بلغت أصوات مؤيديه 3 آلاف و913 صوتا.



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