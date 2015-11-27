"الزراعة" تشارك بـ470 معدة فى المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان

كشف تقرير صادر عن جهاز تحسين الاراضى بوزارة الزراعة، عن المعدات الزراعية الحديثة المشاركة فى المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان فى أعمال الإستصلاح والتسوية وإنشاء الترع والمصارف والطرق الخدمية للمشروع، منها جرارات ذات قدرة عالية لا تقل عن 55 حصان وعددهم 100 جرار زراعى، ولودرات قدرتها لا تقل عن 180 حصان وعددها 15 لودر، وسيارات قلاب ذات حمولة لا تقل 20 طن وعددها 10 لعمل الطرق الخدمية بين التجمعات، بالإضافة إلى 10 سيارات دفع رباعى لنقل العاملين وتموين المعدات وصيانة وإصلاح الالات.

وأضاف التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، أن "هناك جرارات لا تقل قدرتها عن 180 حصان وعددها 60 لعملية الحرث ستشارك فى المشروع، و5 "ترلات" لنقل المعدات، و5 بلدوزرات ذات قدرة عالية 180 حصان مصحوبة بمحرات، بالإضافة الى آلات مصاحبة للمعدات منها 80 محراث لحرث وتجهيز الأرض للزراعة، و20 "ديسك هارو" لتفتيت التربة، و150 آلة قصابية مجهزة للعمل على الليزر 12 قدم، و15 "كرفان" لمبيت العاملين والمشرفين على المشروع.

وقال الدكتور محمد عبد التواب رئيس جهاز تحسين الاراضى بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جميع المعدات الزراعية والبالغة 470 معدة ستشارك فى المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان فى مساحات 150 ألف فدان بـ3 مناطق منها المراشدة، وجنوب سيناء، والفرافرة الجديدة، وقنا.

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