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حمدى بخيت لـ"أسامة كمال": تنظيم داعش يضم 12 ألف إرهابى

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حمدى بخيت لـ"أسامة كمال": تنظيم داعش يضم 12 ألف إرهابى حمدى بخيت لـ"أسامة كمال": تنظيم داعش يضم 12 ألف إرهابى
قال اللواء حمدى بخيت الخبير الامني والاستراتيجي، إن تنظيم داعش "الإرهابى" لا يستطيع الانتشار في العالم كله، حيث أن الاستخبارات الروسية قالت إن التنظيم يضم ما يقرب من 12 ألف إرهابى.

وأضاف بخيت، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن فرنسا لاتريد تقسيم سوريا، لكنها تقف ضد حكم بشار الأسد، موضحا أن جغرافية سوريا تختلف عن الطبيعة الليبية فتقسيمها أكثر صعوبة.

وشدد "بخيت"، على أنه لا يمكن إغفال القوة الروسية وكذلك الصين وأيضا الهند وتهديدهم للاستراتيجية الأمريكية.
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