رئيس الزمالك لـ"العاصمة": العليا للانتخابات فاشلة.."يعنى أيه صمت انتخابى"

أكد رئيس نادى الزمالك، والمرشح للمقعد الفردى بانتخابات البرلمان عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، رفضه لـ"فترة الصمت الانتخابى"، واصفاً "اللجنة العليا للانتخابات بـ"الفاشلة".

رئيس الزمالك قال، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية العاصمة"، :"حصلت على 72 ألف صوت، وليا 13 ألف صوت باطل، وهذا عيب من عيوب الانتخابات، وماينفعش حد يعيد وجايب 72 الف"، مستطرداً :"ليه الانتخابات على مرحلتين.. خلوها مرحلة واحد، هذا جهد على القضاة والشرطة والجيش، وللأسف اللجنة العليا للانتخابات السبب.. يعنى أيه صمت انتخابى قبل الانتخابات بـ 48 ساعة، الناس هتُحبط".

وتابع :"هذه لجنة فاشلة بقيادة الأخ أيمن عباس، ولو ما عملتش صمت انتخابى كان أضعاف الناس دى نزلت..الصمت الانتخابى مرفوض، وبمثابة إحباط للناس..هى الانتخابات هاتتعمل فى الترب!"، مستطرداً :"الأصوات الباطلة عندى قد أصوات نواب نجحوا فى بولاق".

وأكد أنه سيكون أول من سيسعى إلى تغيير قواعد العملية الانتخابية حال نجاحه، مطالباً بإلغاء التوكيلات الخاصة.

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