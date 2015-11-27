أصحاب البازارات بشرم الشيخ يطالبون الحكومة بإعفائهم من سداد الإيجارات 3 شهور

طالب عاطف غراب رئيس ائتلاف مستأجرى محلات شرم الشيخ، من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، إعفاء أصحاب البازارات السياحية البالغ عددهم 17 ألف و800 بازارا على مستوى المدينة ، من تسديد الإيجارات لمدة 3 أشهر فقط ، لحين استعادة الحركة السياحية الوافدة لمدنية السلام من جديد ، وأسوة بالامتيازات التى منحتها الحكومة لأصحاب الفنادق .

وقال غراب ، أن أصحاب البازارات والمحلات السياحية الفئة "المطحونة "والأكثر تضررا فى القطاع السياحى، يعانون على مدار 5 سنوات ماضية ، قائلا : " أن السياحة الوافدة لمدينة شرم الشيخ أصبحت دون المستوى ، وأن نسب إنفاق السائح خاصة الروسى وبعض الجنسيات الأخرى ضعيف للغاية ، وبالتالى تأثر حجم المبيعات لندرة "الزبون اللى بيصرف".