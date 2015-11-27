أخبار عاجلة

روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
ده كلام - لعبة " الفوازير " بين سعد الصغير وسالي شاهين والعقاب بـ " المشبك " -
أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور الجيزة يضبط 2288 مخالفة انتظار خاطئ ويحجز 41 "توك توك"

Google+ Print
مرور الجيزة يضبط 2288 مخالفة انتظار خاطئ ويحجز 41 "توك توك" مرور الجيزة يضبط 2288 مخالفة انتظار خاطئ ويحجز 41 "توك توك"
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 2288 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات، وتم حجز 41 توك توك و6 دراجات بخارية ومخالفتين عكس الاتجاه، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365