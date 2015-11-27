مرور الجيزة يضبط 2288 مخالفة انتظار خاطئ ويحجز 41 "توك توك"

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 2288 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات، وتم حجز 41 توك توك و6 دراجات بخارية ومخالفتين عكس الاتجاه، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.

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