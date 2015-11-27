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جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة اختراق الضاحية بطريق الكورنيش اليوم

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جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة اختراق الضاحية بطريق الكورنيش اليوم جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة اختراق الضاحية بطريق الكورنيش اليوم
تطلق الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية مسابقة اختراق الضاحية اليوم الجمعة، بداية من كوبرى ستانلى، وينتهى المارثون بمنطقة الشاطبى أمام إدارة الجامعة.

ويشارك فى مسابقة اختراق الضاحية طلاب النشاط الرياضى بجميع كليات الجامعة وسيتم إعلان الفائزين فى نهاية السباق من قبل إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.
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