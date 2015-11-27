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مرشح "المصريين الأحرار" يكثف جولاته بمركز طنطا قبل جولة الإعادة

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مرشح "المصريين الأحرار" يكثف جولاته بمركز طنطا قبل جولة الإعادة مرشح "المصريين الأحرار" يكثف جولاته بمركز طنطا قبل جولة الإعادة
كثف الدكتور عبد المنعم شهاب مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية من جولاته الانتخابية بقرى المركز لكسب المزيد من تأييد أبناء الدائرة قبل جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية.

وقام شهاب بجولات فى العديد من قرى الدائرة رافقه عدد كبير من أنصاره وتقابل مع رؤوس كبار العائلات لكسب تأييدهم فى المرحلة القادمة.

ويذكر أن الدكتور عبد المنعم شهاب قد حصل على المركز الثانى من حيث نسبة الأصوات حاصدا 41141 صوت فى الانتخابات البرلمانية وسيخوض جولة الإعادة منافسا للدكتور سمير الخولى "مستقل" والمهندس على عز مرشح "مستقبل وطن"، وإيهاب الهرميل مرشح "المصريين الأحرار، وعبد المغنى السنيطى "مستقل"، عبد الفتاح عبد الكريم "مستقل" على 3 مقاعد بالدائرة.

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