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المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف معرضا فنيا لظاهرة تغير المناخ

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المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف معرضا فنيا لظاهرة تغير المناخ المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف معرضا فنيا لظاهرة تغير المناخ
يستضيف المعهد السويدى بالإسكندرية المعرض الفنى الدولى "مواجهة المناخ" بالتعاون مع المعهد السويدى فى ستوكهولم ومؤسسة مزج الثقافية فى القاهرة، وتتضمن فعاليات المعرض أنشطة أخرى تبدأ فى الإسكندرية اليوم الجمعة.

يأتى هذا بالتزامن مع قمة زعماء العالم فى العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 نوفمبر لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والتفاوض بشأن الحلول والتدابير اللازمة للتخفيف من أضرار هذه الظاهرة.

ويتضمن معرض "مواجهة المناخ" أعمالًا فنية ورسوم كوميكس لفنانين من السويد وأوروبا والدول العربية، بالإضافة إلى أعمال لفنانين مصريين من عدة محافظات.

كما سيتم عرض الفيلم الوثائقى "حصار الملح والرمل" الذى يعرض مشكلة تغير المناخ فى تونس، يليه عرض لفيلم وثائقى آخر بعنوان "نعمة الجهل" ويستعرض مشكلة التلوث فى جمهورية جنوب إفريقيا والمخاطر البيئية الناجمة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة.

تتواصل فعاليات المعرض طوال اليوم، حيث تقام بعد ذلك محاضرتان متتاليتان، الأولى تناقش فيها الخبيرة البيئية الدكتورة راجية الجرزاوى مشاكل البيئة فى وتأثير التغير المناخى، وفى المحاضرة الثانية ستتناول الباحثة لمى الحتو مشكلة ندرة المياه العذبة فى مصر والآثار السلبية لتغير المناخ على مصادر المياه.

وفى صباح السبت 28 نوفمبر سيتجمع الفنانون أمام مركز الحرية للإبداع فى وسط الإسكندرية، لرسم أعمال فنية متعلقة بالتغير المناخى على جدار المركز فى ممر الإبداع.

وفى ختام برنامج "مواجهة المناخ" فى الإسكندرية ستقام جولة بالدراجات صباح الجمعة 4 ديسمبر لدعم الدراجات كوسيلة مواصلات صديقة للبيئة، وإلقاء الضوء على مخاطر ارتفاع منسوب مياه المحيطات والبحار كنتيجة لتغير المناخ.
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مصر 365

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