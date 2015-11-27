وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج:الوزارة ليس لها ميزانية محدد حتى الآن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تنسق مع وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يخص أبناء الوطن فى الخارج المقدر عددهم بــ8 مليون شخص وفق بيانات وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن انعدام الثقة بين المواطن والحكومة وراء عدم التسجيل فى قنصليات وسفارات مصر بالخارج، لافتة إلى أنها انتهت من وضع الهيكل الجديد للوزارة وستتقدم به للحكومة بهدف رصد ميزانية للوزارة، وتابعت:" الوزارة ليس لها أى ميزانية محدد الآن ..يوجد تعاون وتنسيق بين الوزارات وليس تنافس".

وأضافت "مكرم" خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "bbc"، أن اكبر تجمع للمصريين بالخارج فى منطقة الخليج وبالأخص فى المملكة العربية السعودية وتليها دولة الكويت، مشددة على ضرورة تسجيل المصريين بالخارج لبيانتهم فى السفارات والقنصليات، وتابعت:" يمكن خيفين أن البيانات يتم استخدامها بصورة غير سليمة فى مصر وده مش بيحصل.. ولها علاقة بالضرائب ..من الضرورى أن تعلم الدولة المصرية عدد ابنائها فى الخارج".

ولفتت الوزيرة إلى أن هجرة القصر المصريين إلى إيطاليا وهم من دون سن الــ18 عام مسألة تعد أمن قومى للبلاد وعلى الإعلام تسليط الضوء عليها، وتابعت:" وانا بحمل أهالى القصر المسئولية.. وعلى الإعلام أن يسلط الضوء على هجرة القصر".

وكشفت "مكرم" عن أنها سوف تخضع مكاتب الهجرة بمصر للوزارة نظراً لوجود عمليات نصب واحتيال تتم على المصريين من قبل بعضها، وتابعت:"طالما انت موجود على أرضى هتحترم المواطن بتاعى".