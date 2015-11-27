خالد أبو بكر على "تويتر": مصر والسعودية ستخرسان الأصوات المغرضة قريبا

أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن الأيام القادمة ستشهد إجراءات بين مصر والسعودية، سوف تخرس كل الأصوات المغرضة.

وكتب أبو بكر تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً "كل من تحدثوا عن العلاقات المصرية السعودية بسوء، سيشاهدون إجراءات بين البلدين ستخرس أصواتهم المغرضة، خلال أيام".

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