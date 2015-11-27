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النيابة تأمر بحبس عاطل لحيازته 10 طرب حشيش فى العمرانية

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النيابة تأمر بحبس عاطل لحيازته 10 طرب حشيش فى العمرانية النيابة تأمر بحبس عاطل لحيازته 10 طرب حشيش فى العمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته 10 طرب من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه.

وأكدت تحريات المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، اتجار "م. س"، 22 سنة، عاطل، بالمواد المخدرة، حيث يعد أحد أخطر تجار الحشيش بالمنطقة، واستعداده لترويج كمية من المخدرات على عملائه، وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكنه والقبض عليه وبحوزته 10 طرب حشيش، واعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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