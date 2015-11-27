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ستار أكاديمي: سهيلة بن لشهب غادرت بشكل نهائي وهذه حقيقة وضعها الصحي

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ستار أكاديمي: سهيلة بن لشهب غادرت بشكل نهائي وهذه حقيقة وضعها الصحي ستار أكاديمي: سهيلة بن لشهب غادرت بشكل نهائي وهذه حقيقة وضعها الصحي

الخميس 26-11-2015 18:59

أكد مصدر في برنامج "ستار أكاديمي" لـ"سيدتي نت" أن المشتركة الجزائرية سهيلة بن لشهب خضعت مساء أمس لعملية في منطقة الحوض بعد سقوطها في الأكاديمية مساء الثلاثاء الماضي، وأنها ستلازم المستشفى طوال أسابيع لأنها حالتها تحظر عليها الحركة.
وأكد المصدر أن سهيلة لن تعود إلى البرنامج وأن خروجها بات نهائياً، لأن وضعها الصحي يتطلب عناية وراحة لمدة أقلها أربعة أسابيع.
وعن عدم بث سقوط سهيلة الذي يطالب به محبوها، أكد المصدر أن الفيديو سيبث خلال البرايم كما سيعرض تقرير خاص عن سهيلة.
ورفض المصدر الرد على الشائعات التي تحدثت عن أن سهيلة ممنوعة من الحديث مع أهلها، مؤكداً أن عائلتها تتواصل معها باستمرار وأن شقيقتها ستحضر إلى بيروت قريباً لتكون إلى جانبها، لأنها سيتعذّر عليها العودة إلى بلدها بوضعها الصحي إذ أنها ممنوعة من الحركة لأسابيع.
وقد علمنا أن طلاب الأكاديمية سيقومون اليوم بزيارة سهيلة في المستشفى مع مديرة الأكاديمية كلوديا مرشيليان.

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سيدتي

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