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بالصور: سناء يوسف لم تستعد رشاقتها بعد

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الخميس 26-11-2015 19:26

إحتفلت الممثلة التونسية سناء يوسف بأسبوع ابنها الأول ياسين من زوجها المنتج المصري عمرو مكين، في باخرة في النيل، وبدت سناء التي ارتدت فستان سواريه بوزن زائد ولم تستعد رشاقتها بعد.

وحضر المناسبة كل من المخرجين أحمد صقر وأحمد البدري وحسني صالح والملحن محمد رحيم والشيخ مظهر شاهين وسامح الصريطي ومحسن منصور ومحمد عبد الجواد وأحمد عبد العزيز ووائل علاء و محمد الشقنقيري والمنتج الفني محمود سويلم والسيناريست أحمد صبحي.

 

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