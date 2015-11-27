سببان منعا Tom Cruise من رؤية إبنته 800 يوم

Tom Cruise لم يرَ ابنته Suri، البالغة من العمر 9 سنوات، منذ 800 يوماً، أي منذ أكثر من سنتين، بسبب طليقته katie holmes وكنيسة السينتولوجيا التي ينتمي إليها.

تقول تقارير The National Enquirer أن Tom Cruise يفضّل أن يبقى على مسافة من زوجته السابقة، الذي تطلّق منها في العام 2012، ولا يرغب في أن يكون ولو جزء بسيط من حياتها.

بطل المهمة المستحيلة، الذي كشف مصدر داخل شركة Universal Pictures عن موافقته على تأدية دور البطولة في فيلم The Mummy، لم يلتقط الصور مع صغيرته منذ فترة طويلة، هو الذي لم يترك مناسبة إلا ونشر فيها صورة معها عندما كان متزوجاً من والدتها. حتى أنه لم يحضر حفل زواج إبنته المتبناة Isabella Cruise.

وعن هذا الموضوع تحدّث مصدر مطّلع إلى مجلة In Touch قائلاً: "كان Tom يتواجد على بُعد مسافة قريبة جداً من إبنته عندما كان في نيويورك مطلع السنة، ولكنّه لم يمضِ أي وقت صغير معها. إنّها حقيقة قاسية بالفعل، فهو توجّه إلى المدينة لـيروّج لفيلمه الأخير ولكنّه تفادى وتجاهل فكرة اللقاء بـ Suri.

يبدو أن Tom المعروف بقدرته على حلّ كل المهمّات الصعبة التي توكَل إليه، كيف لا وهو لا يزال يصوّر الجزء تلوَ الآخر من فيلم Mission Impossible ، يواجه اليوم وفي المقابل أصعب وأشرس المواقف التي لا شك في أنّها تتخطّى قدرته على مواجهتها والإنتصار عليها، وهي رؤية ابنته الصغيرة، والسبب الأول في ذلك يعود إلى قرار من كنيسة السيانتولوجيا وتأثيرها الكبير عليه، أما السبب الثاني فكون katie holmes تريد إبقاء صغيرتها بعيدة عن هذا المعتقد.

وقد تطرّق Marc Headley ، وهو أحد المنتسبين القدامى إلى هذه المنظمة، إلى الأمر قائلاً:

"من الممكن جداً أن يكون سبب امتناع Cruise عن اللقاء بالصغيرة هو الطريقة السلبيّة التي تتكلّم فيها katie holmes وعائلتها عن الكنيسة وعنه هو تحديداً. هذا وتُعتبر katie ووفقاً لعقيدة السينتولوجيا ، مصدرَ عثرةٍ لهذا النجم، لذلك تمنعه الأخيرة من التكلّم أو التعاطي معها".

Tom Cruise في مواجهة المومياء!!!