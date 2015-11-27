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مريم سعيد تخلع حذاءها على طريقة شيرين عبد الوهاب

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الخميس 26-11-2015 20:22

في حركة غريبة، لم يفهم الدوافع للقيام بها، سوى إثارة الجدل، وتحولها إلى مادة دسمها في الإعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، وهذا ما حصل بالفعل، قامت المذيعة المغربية مريم سعيد، خلال تقديمها برنامج "ET" بالعربي، بخلع حذائها وتحويله الى سماعة هاتفية، تماماً كما فعلت عبد الوهاب في إطلالتها الاخيرة في برنامج "ذا فويس".

فخلال عرض صورة كبيرة على الشاشة بدت فيها شيرين وهي تضع حذاءها على أذنها، خلعت مريم سعيد "سكربينتها" ووضعتها على إذنها، ومثلت شخصية شيرين، وتظاهرت بأنها تتحدث إلى شيرين نفسها، ليأتيها الجواب من زميلة "ربما هي مشغولة".

يشار الى أن شيرين عبد الوهاب، أحدثت ضجة كبيرة حولها، عندما خلعت حذاءها مرتين خلال حلقتين من برنامج "ذا فويس"، فهل تفعل مريم سعيد مثلها وتخلع حذاءها مرة ثانية، أم ربما تعمد إلى المضاربة على شيرين، وتخلع حذاءها ثلاث مرات او أربع مرات أو ربما أكثر؟؟

 

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